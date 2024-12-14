Девушка скоро впервые станет мамой.

Дочь покойной российской актрисы Анастасии Заворотнюк - Анна - сообщила о беременности. 28-летняя девушка ждет первенца.

Этой новостью она поделилась в своем Instagram и показала фото с заметно округлившимся животиком.

"Очень волнуюсь делиться этой новостью, но чувствую, что уже не в состоянии не рассказать вам причину длительного отсутствия в соцсетях. Очень ждем тебя", - написала Анна.

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К слову, дочь покойной актрисы не показывает публично личную жизнь и не рассекречивает своего избранника. Ранее Анна отмечала, что с мужем познакомилась во время учебы в США. Известно, что сейчас девушка находится в Дубае, занимается блогерством и модельным бизнесом.

Напомним, мать Анны - российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк - умерла в мае этого года. С 2019 года она боролась с онкологическим заболеванием - раком головного мозга. Женщине было 53 года. У нее осталось трое детей: 28-летняя Анна, 23-летний Майкл и 5-летняя Мила.

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