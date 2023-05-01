В соцсетях актрису и певицу подняли на смех.

Украинская знаменитость Анна Тринчер попала в неприятную ситуацию - в сети показали фрагмент шоу "Я люблю Украину", где Аня отвечала на блиц-опрос. Артистка не смогла назвать дату Дня Независимости Украины, а также не ответила на несколько простых вопросов.

За это ее остро раскритиковали, заявив, что "единственная школа, в которой была Тринчер - это сериал".

Реакция соцсетей

"Потому что единственная школа, в которой она была - это сериал"

"Позор, господи… И это медийный человек!"

"Если кто-то не знал, то этот человек окончил школу с серебрянной медалью…"

"Позор - не знать, когда Украина получила независимость"

"Депутаткой будет…"

Анна Тринчер ответила поклонникам. Она сказала, что переживала, поэтому все вылетело из головы. Также девушка уточнила, что теперь знает что такое публичный стыд и почему его все так боятся.

Видео дня

"Такая ситуация может быть абсолютно с каждым человеком. Я такой же человек, как и вы. Я не идеальна. Во время того, как тебя снимают камеры, когда ты очень переживаешь за победу своей команды, и это еще и игра на время, все ответы просто вылетают из головы. Ты даже забываешь, как тебя зовут", - объяснила Анна Тринчер.

Напомним, Тринчер показалась на публике после операции и выдала порцию признаний.

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