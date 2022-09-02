Влюбленные наконец официально оформят свои отношения.

Украинская актриса и певица Анна Тринчер выходит замуж за своего жениха, блогера Александра Волошина. Пара решила расписаться 24 сентября.

"У нас будет роспись! 24 сентября!" - поделилась новостью пара.

Стоит отметить, что влюбленные планировали сыграть свадьбу еще до войны, но полномасштабное вторжение России в Украину заставило их пересмотреть свои планы.

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Но сейчас они решили не откладывать на потом роспись, поэтому уже совсем скоро они официально станут мужем и женой. Но вот само торжество они пока устраивать не будут.

"Мы не называем это свадьбой, это именно роспись. Не будет очень много гостей, мы не будем тусить, веселиться. Это будет наш праздник, маленький, но он будет! Откладывать уже нет сил, нет желания, хочется прямо здесь и сейчас, потому что завтра может не быть! Время нам показало, что надо не пренебрегать этим", - добавила Тринчер.

Напомним, ранее Тринчер чувственно перепела песню "Рідна мати моя" и показала в клипе маму с бабушкой.

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