Они не общаются уже много лет.

Популярная певица Анна Тринчер неоднократно рассказывала, что не общается с отцом уже шесть лет. Как оказалось, мужчина плохо к ней относился, из-за чего она не чувствовала себя нужной.

Как рассказала знаменитость в инста-сториз, папа таскал ее за волосы, кричал на нее, когда мамы не было дома. Но даже несмотря на это, она тянулась к нему. Однако эмоционального контакта у них все равно не случилось.

"Он таскал меня за волосы... Кричал на меня... Угрожал снять телевизор в моей спальне и разбить его... У него была неконтролируемая агрессия. Все это он делал, когда мамы не было дома. Он не занимался моим воспитанием, а только говорил: "Я тебе куплю игрушку, а ты меня слушайся, хорошо?" – рассказала певица.

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Она добавила, что папа никак не реагировал на ее успехи. Он не ходил на ее концерты. Как призналась артистка, она хотела бы с ним все это обсудить, но пока не готова.

Чем известна Анна Тринчер

Анна Тринчер обрела популярность после съемок в сериале "Школа". Позже она появилась на шоу "Голос. Діти", однако победить ей не удалось.

Но даже несмотря на это, она все же стала знаменитостью. Тринчер выпустила несколько разрывных хитов, а затем пополнила список самых топовых артистов Украины.

Она замужем за блогером александром Волошиным. Детей у нее нет.

Напомним, ранее Тринчер растрогала песней "Крапива" о личной истории.

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