"Невозможно налюбоваться": Анна Седокова вызвала зависть подписчиков новым фото

Девушка позирует с огромным ярким букетом, который занимает почти всю фотографию.

Украинская певица и бывшая участница группы "Виа-Гра" Анна Седокова показала новое яркое фото.

Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

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Девушка позирует с огромным ярким букетом, который занимает почти всю фотографию.

"Не суди меня. Понимаю, что сложно, быть со мной невозможно", - написала она под фото.

"Блин какие же шикарные цветы. Просто невозможно налюбоваться", "То чувство, когда у тебя аллергия на цветение......(мои глаза покинули чат)", - написали ей в комментариях.