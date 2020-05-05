"Невозможно налюбоваться": Анна Седокова вызвала зависть подписчиков новым фото
13:35, 05 мая 2020Звезды
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Девушка позирует с огромным ярким букетом, который занимает почти всю фотографию.
Анна Седокова показала новое яркое фото / Instagram Анна Седокова
Украинская певица и бывшая участница группы "Виа-Гра" Анна Седокова показала новое яркое фото.
Снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Instagram Анна Седокова
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Девушка позирует с огромным ярким букетом, который занимает почти всю фотографию.
"Не суди меня. Понимаю, что сложно, быть со мной невозможно", - написала она под фото.
"Блин какие же шикарные цветы. Просто невозможно налюбоваться", "То чувство, когда у тебя аллергия на цветение......(мои глаза покинули чат)", - написали ей в комментариях.
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