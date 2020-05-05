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"Невозможно налюбоваться": Анна Седокова вызвала зависть подписчиков новым фото

13:35, 05 мая 2020
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Анна Седокова показала новое яркое фото / Instagram Анна Седокова

Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Instagram Анна Седокова

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Девушка позирует с огромным ярким букетом, который занимает почти всю фотографию.

"Не суди меня. Понимаю, что сложно, быть со мной невозможно", - написала она под фото. 

"Блин какие же шикарные цветы. Просто невозможно налюбоваться", "То чувство, когда у тебя аллергия на цветение......(мои глаза покинули чат)", - написали ей в комментариях. 

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Теги: #певица#Анна Седокова