Певица показала новое фото.

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует вместе со своим супругом Янисом Тиммой. Анна надела красное платье в пол с глубоким декольте, а Янис предстал в черном костюме и белой рубашке.

Пара выглядит счастливой. Интересно, что на фото видно округлившийся животик Анны. Только пока неизвестно, беременна ли она четвертым ребенком или это последствие отдыха на курортах.

"Вместе до конца, что бы ни случилось. Я верю в тебя, больше чем в себя. Потому что твоя вера в нас бесконечна", - подписала фото певица.

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Автор: Диана Могилевич