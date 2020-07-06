"Я женщина, которую хотят": Анна Седокова призналась в сделанной операции

Певица сделала операцию в 21 год.

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram пост в котором рассказала, что в 21 год сделала липосакцию.

"Я женщина, которую хотят. Обладать, узнать, потрогать, жениться, быть матерью детей, поговорить, узнать. Всегда ли это было так? Ну уж нет. В школе я была гадким и никому не нужным утёнком. Я смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они, иметь все что есть у них. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Когда же он прийдет, а лучше приедет на мерсе и спасёт меня. Он так и не приехал. Нужно было что-то делать. И я начала учиться", - написала Седокова.

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По ее словам, на первом кастинге в "ВиаГру" с ней поговорили всего 2 минуты и отказали. Тогда ей сказали, что она не женственная.

"Жизнь била меня достаточно жестко. Иногда сама, иногда руками мудаков, но я не сдавалась. Я мечтала стать той самой красивой девочкой в школе. В 21 год, после рождения ребёнка, я сделала липосакцию. Мне говорили, что я жирная. Что я не женственная и толстая. Я решила, что вместе с жиром уйдёт и неуверенность в себе. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила. Только теперь я думала, что если даже это не помогло, значит я прокаженная. Я не винила никого. Только себя. Но все так же продолжала мечтать. И действовать", - добавила певица.

Спустя почти 15 лет Седокова наконец-то считает себя красивой, сексуальной, желанной и уверенной в себе женщиной.

"Я выбрала достойного мужчину, а он выбрал среди тысяч меня", - подытожила звезда.

Как сообщал УНИАН, ранее Седокова засветила грудь в купальнике с чудовищным разрезом.

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