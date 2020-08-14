Анна Седокова легла на молодого жениха и вывалила пышную грудь
13:31, 14 августа 2020Звезды
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Певица показала новое фото.
Анна показала ноги / instagram.com/annasedokova
Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram фотографию, где позирует, лежа на животе своего молодого жениха, баскетболиста Яниса Тиммы.
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На снимке видно только живот и ноги жениха певицы. А она лежит у него на животе с приоткрытым ртом. Анна предстала в бежевом раздельном купальнике. Стоит отметить, что данный бюстгальтер идеально подчеркнул пышную грудь певицы. А дополнили образ золотые браслеты и красная нить.
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