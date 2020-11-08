Певица показала фото в ярком костюме, но без бюстгальтера.

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram новое фото.

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На снимке она предстала в ярком желтом костюме из льна. Штаны Анна подобрала свободного кроя с завышенной посадкой. А вот что касается жакета, то он также свободного кроя и удлиненный. Дополнили образ прозрачные босоножки на каблуке. Но вот о бюстгальтере Седокова совсем забыла.

"Развивай вкус в одежде, а то твои модели слишком "простые"", "Будь собой", "Я бы не выставлял это на показ", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич