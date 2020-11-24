Гимнастка рассказала о нелегком времени.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о нелегком времени, которое было у нее в жизни.

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Об этом она сказала в программе "Экзамен с Машей Ефросининой".

По словам Анны, в детстве у нее были комплексы. Ей казалось, что у нее короткие ноги, широкие плечи и другие проблемы.

"У меня еще с детства ножки колесом. Родители водили меня на массаж, чтобы исправить этот дефект. Никто даже не думал, что я стану призером Олимпийских игр", - сказала Анна.

Также она добавила, что порой такие ее мысли доходили до маразма. Она хотела, чтобы кто-то удлинил ей ноги, чтобы она понравилась тренеру сборной Украины по спортивной гимнастике Ирине Дерюгиной. Все эти мысли скапливались и дошло до того, что Анна задумалась о самоубийстве.

"У меня ничего не было, кроме спорта. Я помню, как стояла на пешеходном переходе и думала: "Господи, может пусть меня сейчас собьет машина". В какой-то момент у меня просто опустились руки. Мне нужен был человек, который поверил бы в меня и сказал: "Ань, куда тебе заканчивать, ты еще даже не начала"", - добавила гимнастка.

Чем известна Анна Ризатдинова:

Ризатдинова - известная гимнастка, которая покорила весь мир

Она участвовала во множестве украинских и зарубежных турниров

Многократно становилась чемпионкой и забирала золото

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Автор: УНИАН