Она отметила, что расплаты за развязанную ими кровавую войну не избежать.

Главная героиня сериала "Сваты" Анна Кошмал сделала у себя в Instagram-блоге пост, обратившись к россиянам. Она возмущена тем, что они продолжают поддерживать убийственную войну, вместо того чтобы делать свою жизнь лучше.

"Я до сих пор не могу поверить в это безумие! Вместо того чтобы строить, идти вперед, радоваться жизни, растить детей и делать жизнь лучше, "соседняя страна" продолжает развязывать самую кровавую и страшную войну 21-го века и готова всех убить, и своих, и не своих, ради безумных амбиций, прикрытых откровенной ложью. Мои российские коллеги тем временем рассказывают о "нелегком времени для спорта" и "все будет хорошо". Конечно, легче притворяться что все ок", - написала Кошмал.

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Она отметила, что ничего хорошего РФ и ее жителям в ближайшем времени ждать не стоит, а за все убийства и зверства грядет неминуемая расплата.

"Поверьте, пока ВЫ это не остановите, ничего хорошего не будет! Не стройте иллюзий, что война, которую развязала ваша страна, вас не коснётся! Коснется! За вами уже идут! Рано или поздно вам прийдется очень дорого расплачиваться за подчинение, страх или кровавые убеждения!", - резюмировала Анна Кошмал.

Напомним, недавно Кошмал ответила, почему снималась в "Сватах" с поддержавшими аннексию Крыма актерами.

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