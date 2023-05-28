Певица похвасталась новыми фото, но росСМИ принялись ее критиковать.

Опальная певица Ани Лорак, которая молчит о войне, стала объектом насмешек. СМИ страны-агрессора активно обсуждают фигуру артистки и называют ее "раздобревшей".

Так, все началось с того, что Лорак опубликовала на своей странице в Instagram новые фото. На них она позирует на сцене, певица дала концерт в Казахстане. Лорак заговорила об "огромном счастье" и "взаимной любви" с фанатами.

Однако комментарии под своим новым постом певица традиционно закрыла. Она получает немало критики за свою молчаливую позицию, а потому не дает пользователям высказывать свое мнение под ее фото.

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Несмотря на это, Лорак начали высмеивать росСМИ. Издания страны-агрессора заметили, что фигура певицы изменилась. Они пишут, что Лорак "поправилась". Также утверждается, что она удивила публику своими "мясистыми" и "мощными" бедрами.

Помимо этого, Лорак высмеивают за то, что она будто бы стала "сдобной". РосСМИ обсуждают фигуру певицы, но пытаются смягчить "удар" словами о том, что поклонники якобы оценили новые формы певицы. Однако едва ли пользователи могут поделиться своим мнением о Лорак, ведь комментарии в ее соцсетях, как уже указывалось выше, закрыты.

Позиция Ани Лорак

Певица молчит о войне и не говорит о том, что РФ устроила в Украине. Ани Лорак отказывается комментировать российскую агрессию. Не так давно появилась информация о том, что на фоне своей молчаливой позиции певица якобы хочет сбежать из РФ. Блогер рассказал, что она "тонет" в долгах и проблемах.

Также появлялась информация о том, что Лорак якобы тайно "задонатила" на ВСУ. Активист пошутил над певицей, после чего она наконец-то раскрыла свою позицию циничным поступком. Лорак подыграла российской пропаганде и показала, на чьей она стороне.

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