Певица показала новое фото, сделанное среди снега.

Опальная певица Ани Лорак опубликовала в своем инста-блоге новую фотографию, на котором предстала в темном пуховике, кожаных штанах, высоких сапогах и бейсболке.

На одном из снимков певица стоит на террасе, облокотившись об перила, а на другом фото она предстала в полный рост.

"Новогодняя сказка уже близко. Осталось всего восемь дней до волшебства, успейте загадать желания", - подписала кадры Ани Лорак.

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Напомним, ранее Ани Лорак разозлила фанов неудачным перевоплощением.

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