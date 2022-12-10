Знаменитость, вероятно, опасается обсуждения тем, связанных с войной в Украине.

Опальная певица Ани Лорак, которая предала родную Украину и после 24 февраля продолжила зарабатывать деньги в России, впервые за последнее время выступила на большом концерте в Москве.

Как сообщают росСМИ, после выступления знаменитость покинула сцену и не вышла к журналистам пообщаться. Вероятно, она испугалась неудобных вопросов относительно ее позиции по поводу войны в Украине.

Стоит отметить, что Лорак до сих пор молчит о полномасштабном российском вторжении. Изначально она заявляла о том, что является "голубем мира", а позже сказала, что не хочет быть использованной.

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Чем занимается Ани Лорак с 24 февраля

Ани Лорак продолжает активно заниматься творчеством, не обращая внимания на то, что происходит в ее родной стране. Она уже успела выпустить песню "Лабиринты", за что ее распекли в сети.

Также в СМИ распространялась информация, что звезда выступала на корпоративах в Европе, однако сейчас все ее концерты отменены. Поэтому она вернулась в страну-агрессора и продолжила там зарабатывать кровавые рубли.

Кроме того, недавно она обнародовала фото со своей дочерью Софией, сделанное в Испании, за что в очередной раз получила нагоняй от пользователей сети.

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