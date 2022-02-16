Поклонники раскритиковали певицу за новый снимок.

Опальная певица Ани Лорак опубликовала в своем инста-блоге кадр из клипа на новую песню с Артемом Качером "Материк".

Звезда выразила радость, что песня откликнулась в сердцах ее поклонников. Но сами фолловеры больше обратили внимание на внешний вид Лорак. По их словам, она уж слишком увлеклась фотошопом и только портит себя.

"Очень много фотошопа. Вы без него прекрасны", "Зачем все фото обрабатывать в фотошопе?", "У вас есть фото без фотошопа?", - пишут поклонники.

Читайте такжеЖена звезды "Квартала 95" раскрыла неожиданные подробности их знакомстваПри этом нашлись и те, кому образы Лорак очень понравились: "Пожар", "Какая красотка", "Все образы - огонь", "Не могу глаза оторвать".

Напомним, ранее Ани Лорак выпустила "огненный" клип с российским рэпером Артемом Качером. Многие поклонники в комментариях похвалили Лорак за новую видеоработу.

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