цей матеріал доступний українською

"Быть собой": Ани Лорак удивила сеть новым образом

12:17, 11 августа 2020
Звезды
426 0
Лорак показала фото / instagram.com/anilorak

Читайте такжеTayanna рассказала, как ее муж ушел к певице Ани Лорак

Девушка подобрала бежевое платье длины миди с глубоким декольте. Акцент на талии сделал пояс, который идеально ее подчеркнул. А дополнили образ модные босоножки на каблуке с сеточкой.

"Жизнь учит нас терпению и терпимости. Быть собой ! Видеть дорогу впереди ! А вы доверяете вселенной?", - написала Лорак.

Лорак показала фото / instagram.com/anilorak

Другие звездные новости: 

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter