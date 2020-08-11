"Быть собой": Ани Лорак удивила сеть новым образом
12:17, 11 августа 2020Звезды
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Певица рассказала, что нужно быть собой.
Лорак показала фото / instagram.com/anilorak
Известная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в новом образе.
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Девушка подобрала бежевое платье длины миди с глубоким декольте. Акцент на талии сделал пояс, который идеально ее подчеркнул. А дополнили образ модные босоножки на каблуке с сеточкой.
"Жизнь учит нас терпению и терпимости. Быть собой ! Видеть дорогу впереди ! А вы доверяете вселенной?", - написала Лорак.
Лорак показала фото / instagram.com/anilorak
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