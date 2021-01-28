Лорак показала ножки / instagram.com/anilorak
Украинская певица, которая последние несколько лет покоряет московских зрителей, Ани Лорак опубликовала в Instagram новую фотографии.
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На снимке Каролина позирует, сидя в кресле. Она надела длинный махровый халатик и тапочки. При этом видно ее длинные ножки.
"Каждый вечер обязательно нахожу время, чтобы побыть наедине с мыслями и проанализировать всё произошедшее за день", - подписала фото певица.
Фанаты оценили такой снимок певицы: "Какая же куколка", "Невероятная", "Такая красивая".
Лорак показала ножки / instagram.com/anilorak
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