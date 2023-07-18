Его бездыханное тело нашли не сразу.

Российский актер Александр Орловский скончался на 61-м году жизни в полном одиночестве. Он умер в своей квартире, однако его тело не сразу нашли.

РосСМИ сообщают, что близкие и друзья Орловского неделю пытались с ним связаться, но это было безрезультатно. В итоге они забили тревогу и решили вызвать спасателей. Последние вскрыли замок на двери квартиры актера и нашли внутри его тело.

Что стало причиной смерти и когда состоятся похороны пока неизвестно.

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Отметим, Орловский запомнился зрителям благодаря съемкам в таких фильмах и сериалах как "Улицы разбитых фонарей", "Трудно быть Богом", "Азазель", "Агент национальной безопасности", "Ментовские войны", "Ленинград" и "Грач".

Он был достаточно известным в России актером. Полжизни он прожил в Санкт-Петербурге, однако на пике своей популярности решил переехать в Благовещенск. Там он жил в уединении. О его личной жизни, позиции по полномасштабной войне в Украине ничего неизвестно, ведь артист не давал никаких интервью.

Напомним, ранее стало известно о смерти легендарной певицы и актрисы Джейн Биркин.

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