Анджелина Джоли / фото instagram.com/angelinajolie_offiicial

Известная американская актриса и модель Анджелина Джоли поделилась новым снимком.

Читайте такжеАнджелина Джоли анонсировала книгу для подростков на недетскую темуФото она опубликовала в своем Instagram.

На снимке Джоли улыбается, позируя в топе с открытыми плечами.

Поклонники актрисы одарили ее комплиментами в комментариях: «Королева навсегда», «Красавица», «Потрясающая», «С каждым днем все ​​красивее».

Анджелина Джоли / фото instagram.com/angelinajolie_offiicial

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц