Анджелина Джоли / фото instagram.com/angelinajolie_offiicial
Известная американская актриса и модель Анджелина Джоли поделилась новым снимком.
Читайте такжеАнджелина Джоли анонсировала книгу для подростков на недетскую темуФото она опубликовала в своем Instagram.
На снимке Джоли улыбается, позируя в топе с открытыми плечами.
Поклонники актрисы одарили ее комплиментами в комментариях: «Королева навсегда», «Красавица», «Потрясающая», «С каждым днем все красивее».
Анджелина Джоли / фото instagram.com/angelinajolie_offiicial
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