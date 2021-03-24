"Королева навсегда": Анджелина Джоли сверкнула голыми плечами (фото)

Знаменитая актриса не ведет активную публичную жизнь, но продолжает радовать поклонников красивыми снимками.

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