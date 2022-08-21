Свадьба состоялась 20 августа. На церемонию пришли друзья и родственники пары.

Украинский шоумен Андрей Рыбак женился на своей возлюбленной Алине, с которой у него была очень непростая история любви.

Известно, что Рыбак познакомился с Алиной еще до участия в проекте "Холостячка". Тогда он сказал главной героине Ксении Мишиной, что у него есть девушка, но у них не настолько серьезные отношения. Поэтому он решился прийти на проект, чтобы покорить сердце актрисы.

На романтическом реалити Рыбак красиво ухаживал за Мишиной и даже неоднократно признавался ей в любви. Но Ксения перед финалом решила попрощаться с Андреем, так как чувствовала, что он что-то от нее скрывает.

После завершения проекта шоумен заявил, что Алина все это время ждала его возвращения. Поэтому они решили воссоединиться. Вчера, 20 августа, они сыграли свадьбу.

Андрей появился на церемонии в черном костюме и белой рубашке, а Алина выбрала лаконичное белое платье с открытой спиной. Девушка решила не надевать фату, а просто сделала стильную укладку.

На свадьбу пришли друзья и родственники пары. Также среди гостей были и другие участники проекта "Холостячка".

Напомним, участник второго сезона шоу "Холостячка" Андрей Хветкевич поделился радостной новостью. Он нашел свою любовь, а его избранником стал колумбиец.

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