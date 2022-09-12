Спортсмен не исключает, что прибегнет к услугам суррогатной матери.

Фридайвер и участник второго сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Андрей Хветкевич заговорил о пополнении. Они с возлюбленным, колумбийцем Филипе уже думают о детях.

"Думаем и о суррогатном материнстве. Хотим детей. Но и об усыновлении говорили", – сказал Хветкевич в интервью Алине Доротюк.

Стоит отметить, что сейчас влюбленные готовятся к свадьбе. Хветкевич поделился, что Филипе сделал ему предложение еще в 2021 году, но тогда он отказался, так как был не готов к серьезным отношениям и семье.

Видео дня

А после участия в "Холостячке" он понял, что уже хочет создать свою ячейку общества. Поэтому сам решился предложить Фелипе руку и сердце. Мужчина, конечно же, согласился.

Также фридайвер рассказал, что узнал о своей бисексуальности еще в 10-летнем возрасте. Но тогда отчим не одобрил его увлечения мужчинами, поэтому он был вынужден скрывать это. И только в более зрелом возрасте он раскрыл все карты перед родственниками, и они наконец его поддержали.

Напомним, ранее Андрей Хветкевич после каминг-аута признался, кто ему нравился из мужчин на "Холостячке".

Вас также могут заинтересовать новости: