Мужчина также рассказал, к каким специалистам они обращались.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич прокомментировал задержку речи у младшего сына.

Не секрет, что осенью этого года его жена - пиарщица Юла - рассказала, что 3-летний Нил пока не говорит. Тогда она призналась, что сын посещает кружки и занимается со специалистами. Но в этом деле ей посоветовали проявить терпение и дать время ребенку.

Теперь сам Анатолич решил прокомментировать задержку речи у мальчика. По его словам,Нил уже прошел много тестов и анализов.

"Он очень умный, прикольный. Я тоже поздно начал разговаривать, но потом - не остановить меня. Поэтому я не переживаю. Мы прошли все тесты, там в этом плане все нормально. Логопед профессионально с ним занимался, нутрициолог - специальная диета у него есть. Лактозу мы убрали, сладкое уменьшили", - сказал ведущий в интервью Славе Демину.

Он также добавил, что больше переживает за эту ситуацию его жена. Сам Анатолий не видит большой проблемы и подытожил так:

"Я в этом плане не вижу никаких проблем, все у нас прекрасно".

К слову, Анатолич и Юла в браке уже более 13 лет. Супруги воспитывают троих общих детей: 13-летнюю Алису, 11-летнюю Лолиту и сына Нила, которому 3 года.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич шокировал рассказом об отношениях с женой.

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