Умерла советская и российская актриса Анастасия Вознесенская, вдова известного актера Андрея Мягкова, который скончался в прошлом году.
Об этом пишет Telegram-канал "Говорит Москва".
Актрисе было 78 лет.
По данным МХТ имени Чехова, информация о времени и месте прощания и похорон появится позже.
Напомним, ее супруг Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года. Он известный по ролям в таких фильмах, как "Ирония судьбы", "Служебный роман".
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Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве.
В 1963 году вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова.
В кино дебютировала в 1966 году, сыграла более 20 ролей. Широкую известность ей принесла главная женская роль в фильме "Майор Вихрь". Также снималась в таких фильмах, как "Гараж", "Вокзал для двоих", "Авария – дочь мента".