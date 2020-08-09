"Попа покинула чат": голую Анастасию Волочкову жестко раскритиковали в сети

Балерина опубликовала новое фото.

Известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фотографии, где позирует голышом в купели.

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Звезда предстала в купели абсолютно голой. Свои интимные места она прикрыла банным веником. Стоит отметить, что фанаты атаковали Анастасию жесткими комментариями.

"Подмышки не шопятся", "Слава Богу, без шпагата и без шубы", "Это шедевр фотожопа", "В Астрахани не спрашивали вас: ты что, как моль в шубе сидишь?", "В банной шапке хоть не видно вечно немытой головы, а в купель не нужны ужастные наряды и обувь-копыта", "Попа покинула чат", "Синюшка, меньше пей", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, известная балерина "раздвинула" ногами два гироплана.

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