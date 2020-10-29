Модель показала новое фото.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На ней звезда предстала в белом корсете и бабочке. Также она надела на голову ушки, как у зайчика Playboy.

Меньше чем за полчаса фотография набрала более 20 тысяч лайков. Поклонники Чери написали ей множество добрых слов.

"Ты невероятная", "Какой милый зайчик", "Люблю тебя", "Эта фотография - топ", "Ты вдохновляешь", - написали фанаты.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери Гарсия родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич