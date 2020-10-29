Модель показала фото / instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На ней звезда предстала в белом корсете и бабочке. Также она надела на голову ушки, как у зайчика Playboy.
Меньше чем за полчаса фотография набрала более 20 тысяч лайков. Поклонники Чери написали ей множество добрых слов.
"Ты невероятная", "Какой милый зайчик", "Люблю тебя", "Эта фотография - топ", "Ты вдохновляешь", - написали фанаты.
Модель показала фото / instagram.com/anacheri
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери Гарсия родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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