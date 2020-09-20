Модель показала фото / instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram видео, на котором позирует в разных купальниках.
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Изначально на кадрах девушка предстала в черном монокини, в который не уместилась ее грудь. Затем она показала голубой купальник с модным топом-бандо. А третий образ был самый романтичный - розовый купальник с трусиками с высокой посадкой. Звезда предложила своим поклонникам выбрать, какой образ им нравится больше всего.
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