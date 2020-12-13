Модель подарила поклонникам праздничное настроение.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram интересное видео.

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На кадрах обнаженная модель обмоталась гирляндой. При этом свет в комнате был выключен, а огоньки светились. Ана решила создать подписчикам новогоднее настроение и потрясла попой прямо перед камерой.

Стоит отметить, что видео получилось ярким и впечатляющим. Фанаты написали в комментариях, что Чери похожа на Санта Клауса, но только исполняет она желания взрослых.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич