Модель показала фото / instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram интересное видео.
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На кадрах обнаженная модель обмоталась гирляндой. При этом свет в комнате был выключен, а огоньки светились. Ана решила создать подписчикам новогоднее настроение и потрясла попой прямо перед камерой.
Стоит отметить, что видео получилось ярким и впечатляющим. Фанаты написали в комментариях, что Чери похожа на Санта Клауса, но только исполняет она желания взрослых.
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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