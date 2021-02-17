Актриса показала фото / instagram.com/noholdenback
Британская актриса и телеведущая Аманда Холден опубликовала в Instagram новую фотографию.
Читайте такжеНастю Каменских засыпали комплиментами в Instagram
На снимке звезда позирует абсолютно голой. При этом она лежит на огромной белом торте, который украшенный множеством цветов. Пикантности фото добавило то, что Аманда в руке держала вишенку и эротично положила ее в рот.
"Слюнки текут... вишенка на вершине сказочного дня", - подписала фото звезда.
Актриса показала фото / instagram.com/noholdenback
Кто такая Аманда Холден:
- Аманда Луиза Холден родилась 16 февраля 1971 года в Англии. Она является профессиональной британской актрисой. Снялась в нескольких популярных сериалах и фильмах
- Самой известной ролью Аманды Холден является роль Джеральдины в телевизионном сериале "Гримли"
- Аманда Холден была ведущей британского телешоу "Шоу талантов"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram