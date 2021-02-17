Аманда Холден показала пикантный снимок.

Британская актриса и телеведущая Аманда Холден опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке звезда позирует абсолютно голой. При этом она лежит на огромной белом торте, который украшенный множеством цветов. Пикантности фото добавило то, что Аманда в руке держала вишенку и эротично положила ее в рот.

"Слюнки текут... вишенка на вершине сказочного дня", - подписала фото звезда.

Кто такая Аманда Холден:

Аманда Луиза Холден родилась 16 февраля 1971 года в Англии. Она является профессиональной британской актрисой. Снялась в нескольких популярных сериалах и фильмах

Самой известной ролью Аманды Холден является роль Джеральдины в телевизионном сериале "Гримли"

Аманда Холден была ведущей британского телешоу "Шоу талантов"

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Автор: Диана Могилевич