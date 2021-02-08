Аманда Холден обладает стройной фигурой.

Британская актриса и телеведущая Аманда Холден обнародовала в Instagram игривые снимки.

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На фото 49-летняя звезда позирует в черных трусиках, кроп-топе и босоножках на высоком каблуке. Аманда слегка приподняла руки и показала свой пресс. Стоит отметить, что Холден обладает стройной фигурой. Она следит за своим питанием и занимается спортом.

Серия кадров в таком откровенном образе вызвала резонанс в сети. Фанаты в восторге от того, как выглядит актриса в свои 49 лет.

Кто такая Аманда Холден:

Аманда Луиза Холден родилась 16 февраля 1971 года в Англии. Она является профессиональной британской актрисой. Снялась в нескольких популярных сериалах и фильмах

Самой известной ролью Аманды Холден является роль Джеральдины в телевизионном сериале "Гримли"

Аманда Холден была ведущей британского телешоу "Шоу талантов"

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Автор: Диана Могилевич