Аманда показала фигуру / instagram.com/noholdenback
Британская актриса и телеведущая Аманда Холден обнародовала в Instagram игривые снимки.
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На фото 49-летняя звезда позирует в черных трусиках, кроп-топе и босоножках на высоком каблуке. Аманда слегка приподняла руки и показала свой пресс. Стоит отметить, что Холден обладает стройной фигурой. Она следит за своим питанием и занимается спортом.
Серия кадров в таком откровенном образе вызвала резонанс в сети. Фанаты в восторге от того, как выглядит актриса в свои 49 лет.
Аманда показала фигуру / instagram.com/noholdenback
Аманда показала фигуру / instagram.com/noholdenback
Кто такая Аманда Холден:
- Аманда Луиза Холден родилась 16 февраля 1971 года в Англии. Она является профессиональной британской актрисой. Снялась в нескольких популярных сериалах и фильмах
- Самой известной ролью Аманды Холден является роль Джеральдины в телевизионном сериале "Гримли"
- Аманда Холден была ведущей британского телешоу "Шоу талантов"
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