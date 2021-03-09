Рэперша показала новые фотографии.

Украинская рэперша alyona alyona опубликовала в Instagram новые фотографии.

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На снимках она позирует в полупрозрачном черном нижнем белье в горошек. Исполнительница на своей страничке часто пишет о том, что нужно любить и уважать себя, независимо от веса. Ведь каждая женщина в своем теле прекрасна.

"Каждый день как праздник. Когда ты улыбаешься, встречая взгляды. Когда ты подмигиваешь в отражение. Когда каждый твой шаг уверенный. Когда ты знаешь, чего стоишь. Когда имеешь амбиции. Когда ты слышишь сама себя и доверяешь своей интуиции. Когда тебя уважают, любят, ценят. Когда плоды твоего труда признают. Когда тебе по плечу любая вершина. Когда никто не имеет права обижать тебя. Когда ты сам творец своей жизни. Когда ты — красивая всегда. Сегодня твой день. Сияй! Вдохновляй! Дари тепло", - написала рэперша.

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Автор: Диана Могилевич