Рэперша показала фигуру в бикини / instagram.com/alyona.alyona.official
Украинская рэперша alyona alyona опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в черном белье в окружении двух мужчин. На голове у рэперши бигуди, а в руках она держит цветы. Таким снимком она анонсировала выход нового альбома "Галас".
"Я слышу "Галас"! С тех пор, как стала известной, как начала показывать себя. С тех пор, как начала экспериментировать с треками и фитами. С тех пор, как показала создание альбома на Бали год назад", - написала артистка.
Рэперша показала фигуру в бикини / instagram.com/alyona.alyona.official
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