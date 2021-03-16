Рэперша предстала на фото в белье.

Украинская рэперша alyona alyona опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в черном белье в окружении двух мужчин. На голове у рэперши бигуди, а в руках она держит цветы. Таким снимком она анонсировала выход нового альбома "Галас".

"Я слышу "Галас"! С тех пор, как стала известной, как начала показывать себя. С тех пор, как начала экспериментировать с треками и фитами. С тех пор, как показала создание альбома на Бали год назад", - написала артистка.

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Автор: Диана Могилевич