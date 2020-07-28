"Хочу к маме": рэперша alyona alyona показала, как создавался ее новый альбом (видео)

По словам певицы, альбом будет с таким звучанием, которого ранее ее поклонники не слышали.

Популярная украинская рэперша alyona alyona рассказала о тяжелой работе над новым альбомом.

Читайте такжеAlyona Alyona показала пикантное фотоНа своем YouTube-канале и в Instagram певица опубликовала очередную серию «дневника» его создания.

«Хочу к маме», – отметила она.

«Жить два месяца целой командой различных характеров оказалось не легко, да еще и написание альбома надо было поместить в такие короткие сроки. Конфликты, разные взгляды, разные мнения, но музыка прежде всего... Сдаваться – это слишком просто, да и я знаю свои цели, поэтому в минуты печали я собирала силу в кулак и шла дальше, хотя порой так хотелось к маме. Просто иногда нужна эмоциональная перезарядка и поддержка ближних», – призналась певица в подписи к видео.

По словам рэперши, новый альбом будет с таким звучанием, которого ранее ее поклонники не слышали.

Ранее УНИАН писал, как рэперша alyona alyona выпустила клип, снятый на Бали.

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