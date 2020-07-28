"Хочу к маме": рэперша alyona alyona показала, как создавался ее новый альбом (видео)
Популярная украинская рэперша alyona alyona рассказала о тяжелой работе над новым альбомом.
Читайте такжеAlyona Alyona показала пикантное фотоНа своем YouTube-канале и в Instagram певица опубликовала очередную серию «дневника» его создания.
«Хочу к маме», – отметила она.
«Жить два месяца целой командой различных характеров оказалось не легко, да еще и написание альбома надо было поместить в такие короткие сроки. Конфликты, разные взгляды, разные мнения, но музыка прежде всего... Сдаваться – это слишком просто, да и я знаю свои цели, поэтому в минуты печали я собирала силу в кулак и шла дальше, хотя порой так хотелось к маме. Просто иногда нужна эмоциональная перезарядка и поддержка ближних», – призналась певица в подписи к видео.
ХОЧУ К МАМЕ!! ⠀ Сдаваться — это слишком просто да и я знаю свои цели, поэтому в минуты сумму я собирала силу в кулак и шла дальше, хотя порой так хотелось к маме😅 ⠀ Просто иногда нужна эмоциональная перезарядка и поддержка ближних😌 ⠀ В 5й серии мы начали искать новые звучания для альбома, ребята на местном маркете даже купили новый инструмент. Этот альбом будет с таким звучанием, которого вы раньше не слышали🔥 ⠀ Смотрите полную версию на моем ютуб-канале по ссылке в шапке профиля! ⠀ И пишите в комментах как вам эпизоды с Бали, что нравится и чего не хватает? ♥️ ⠀ #лишайсятру #stayoriginal ⠀ Filmed by: Anton Shtuka Produced by: Vanek Klimenko, Tanya "Papuga" Camera: Ivan Fomichenko, Anton Shtuka Color: Kostiantyn Lishchyna Motion design: Dmitry Eret Sound: the.tukalo
По словам рэперши, новый альбом будет с таким звучанием, которого ранее ее поклонники не слышали.
Ранее УНИАН писал, как рэперша alyona alyona выпустила клип, снятый на Бали.
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