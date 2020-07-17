Популярная украинская рэперша alyona alyona выпустила клип, снятый на Бали (видео)

"Тихо діти сплять" - социальный манифест от alyona alyona. Первая и очень эмоционально сильная работа с будущего альбома, который был написан в начале этого года на Бали.

Популярная украинская рэперша alyona alyona сняла новый остросоциальный клип.

Новая видеоработа, снятая на Бали, уже доступна на ее канале в YouTube.

"Тихо діти сплять" - социальный манифест от alyona alyona. Первая и очень эмоционально сильная работа с будущего альбома, который был написан в начале этого года на Бали. Остров послужил идеальным местом для съемок такого ролика, так как он входит в 10-ку самых экологически загрязненных мест планеты.

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Это откровенная история о нынешней ситуации в мире. Войны, экологические катастрофы, голод и бедность, пандемия ... "Мы все пришли в этот мир, чтобы служить ему и делать его лучше. Но сейчас даже то, что не нуждается в совершенствовании, мы уничтожаем, не думая о последствиях. Эра потребителей, желающих использовать все вокруг, чтобы получить кайф и упростить себе жизнь. Мы забыли, что для настоящего счастья нам не надо так много, что ни одно внешнее благо не заменит внутреннюю пустоту, забыли о том, что все земные ресурсы не бесконечны.

Однако лучше поздно, чем никогда. Не важно, где ты живешь, какой у тебя цвет кожи или разрез глаз, на каком языке ты разговариваешь и в кого ты веришь. Важно то, что каждый мужчина и каждая женщина могут оставить для следующих поколений, который показать пример, могут сделать ‘это именно сейчас, пока дети спят. " - комментирует новую песню сама аlyona аlyona.

Хип-хоп исполнительница призывает людей срочно действовать, менять отношение к окружающей среде и не игнорировать то, что происходит, "пока этот мир еще не исчез". Ведь осознание - первый шаг к позитивным изменениям.

В частности, режиссер Антон Штука в видеоработе смог показать, каким является мир сегодня, с бесконечным необдуманным потреблением и как не ценится человеческая жизнь.

"Тема экологии и проблем, связанных с жизнедеятельностью человека, давно меня беспокоит. Как только услышал трек, сразу понял, что будет в клипе. Очень хотелось с помощью определенных смысловых цепочек и образов достучаться до аудитории и обратить внимание на актуальные проблемы, которые гораздо реальнее, чем нам кажется. В клипе дети и взрослые меняются ролями. Дети как воплощение чистоты, открытости и осознанности, а взрослые как образ слепоты, усталости и зашоренности", - рассказал он.

Берегите природу и будьте сознательными. Все еще можно спасти - главный месседж нового трека от аlyona аlyona.

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