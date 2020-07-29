"Просто пушка": рэперша Alyona Alyona станет участницей "Танцев со звездами"
12:01, 29 июля 2020Звезды
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Alyona Alyona приняла вызов от Дмитрия Танковича.
Alyona Alyona примет участие в шоу / instagram.com/alyona.alyona.official
Украинская рэперша Alyona Alyona стала участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами".
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Девушка приняла вызов от телеведущего Дмитрий Танковича. На кадрах видно, как звезда лежит на кровати и в телефоне натыкается на приглашение от Димы. Затем она встает, переодевается в леопардовый "лук", и передает эстафету участнику группы MOZGI Позитиву.
"Позитив, давай без негатива. Потому что ты следующий", - сказала рэперша.
Теперь у фанатов дилемма. Они не знают за кого голосовать - за Alyona Alyona или Олега Винника.
Как сообщал УНИАН, Alyona Alyona рассказала, что через 10 лет видит себя с мужем и двумя детьми.
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