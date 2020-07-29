"Просто пушка": рэперша Alyona Alyona станет участницей "Танцев со звездами"

Alyona Alyona приняла вызов от Дмитрия Танковича.

Украинская рэперша Alyona Alyona стала участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами".

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Девушка приняла вызов от телеведущего Дмитрий Танковича. На кадрах видно, как звезда лежит на кровати и в телефоне натыкается на приглашение от Димы. Затем она встает, переодевается в леопардовый "лук", и передает эстафету участнику группы MOZGI Позитиву.

"Позитив, давай без негатива. Потому что ты следующий", - сказала рэперша.

Теперь у фанатов дилемма. Они не знают за кого голосовать - за Alyona Alyona или Олега Винника.

Как сообщал УНИАН, Alyona Alyona рассказала, что через 10 лет видит себя с мужем и двумя детьми.

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