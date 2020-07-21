Alyona Alyona рассказала, что через 10 лет видит себя с мужем и двумя детьми

Певица рассказала, кем видит себя через 10 лет.

Украинская певица Alyona Alyona ответила на вопрос подписчика в инста-сториз, и рассказала, кем видит себя через 10 лет.

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Подписчик спросил, где звезда видит себя через 10 лет.

"Часть года - в кресле саундпродюсера, с большой командой, в помощь молодым исполнителям и ради написания песен для артистов. Часть года - в кресле своей студии в доме в Барышевке, создавая альбомы и треки. Часть года - в двух больших турах по Украине и зарубежных странах. Часть года - в социальной активности, путешествиях и отдыхе с мужем и двумя детьми, родными и близкими людьми ", - написала Alyona Alyona.

Как сообщал УНИАН, популярная украинская рэперша alyona alyona выпустила клип, снятый на Бали.

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