Рэперша вспомнила, как у ее бабушки обнаружили рак груди.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona рассказала, что десять лет назад врачи диагностировали у ее бабушки опухоль в груди.

Тогда женщина почувствовала дискомфорт и обратилась к врачам. Но тогда уже было поздно, поэтому женщине пришлось удалить одну грудь.

По словам артистки, сейчас ее бабушка в порядке. При этом она призвала поклонников регулярно посещать маммолога, чтобы предотвратить необратимые последствия.

Читайте также"Можно и без трусов": Настю Каменских "разнесли" в сети за чересчур откровенные фото"Рак может постигнуть тебя врасплох. Он необязательно передается по наследству. Это, оказывается, очень распространенная болезнь среди женщин. Моей бабушке пришлось лишиться одной груди. Берегите себя, потому что я вас люблю и хочу, чтобы вы были здоровыми", - сказала alyona alyona.

Напомним, ранее Alyona Alyona шокировала фанатов неожиданным заявлением.

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