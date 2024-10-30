Певица не смогла больше молчать.

Российская певица Алла Пугачева, которая вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми выехала из РФ и осуждает кровавую политику диктатора, ответила хейтерам в сети.

Не секрет, что за публичную поддержку Украины ее часто критикуют россияне. Примадонна долгое время не реагировала на хейт и неправдивые статьи, которые пишут о ней и Галкине в стране-агрессоре.

Однако на днях решила все же выйти на связь и дать ответ всем недоброжелателям.

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"О-о-о-о! Вы же мои дорогие! Какие же интересные истории вы придумываете о нашей семье. Давайте еще. Смелее, друзья! Нам нравится", - с юмором написала Пугачева в Instagram и опубликовала свое новое фото в солнцезащитных очках.

К слову, в комментариях артистку поддержал ее супруг Максим Галкин. Юморист ответил смайликом в виде аплодисментов на слова жены.

Позиция Аллы Пугачевой относительно войны в Украине

После начала полномасштабного вторжения Алла Пугачева и Максим Галкин осудили политику Кремля. Супруги вместе с детьми эмигрировали в Израиль.

Позже за антиукраинскую позицию россияне внесли юмориста в список "иноагентов".

Напомним, ранее певица Алла Пугачева просила, чтобы ее тоже признали "иноагентом" в стране-агрессоре. Однако Минюст РФ отказался это делать.

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