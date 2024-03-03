Артистка готовит сюрприз своим поклонникам.

Российская певица Алла Пугачева, которая уже давно не выступала на большой сцене и не выпускала музыкальных новинок, объявила о том, что вскоре порадует поклонников новыми песнями.

Примадонна на своей странице в Instagram записала видеообращение, в котором сказала, что сделает сюрприз своим фанатам к своему юбилею.

"Ждите, мои дорогие поклонники", - сказала певица.

Видео дня

РосСМИ сообщают, что новые песни Алла Борисовна успела записать ещё в свой последний приезд в Россию.

Также она отреагировала на то, что на днях вышел ее новый альбом с записями живого выступления с концерта 2019 года. Материал артистки вышел в том числе на российских платформах.

Напомним, ранее дочь Аллы Пугачевой - Кристина Орбакайте - публично поддержала оккупантов и их семьи. Певица подарила билеты на свой концерт семьям военных, которые устроили в Украине геноцид.

Теперь от артистки ждут поддержки войны в Украине со сцены.

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