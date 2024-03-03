Российская певица Алла Пугачева, которая уже давно не выступала на большой сцене и не выпускала музыкальных новинок, объявила о том, что вскоре порадует поклонников новыми песнями.
Примадонна на своей странице в Instagram записала видеообращение, в котором сказала, что сделает сюрприз своим фанатам к своему юбилею.
"Ждите, мои дорогие поклонники", - сказала певица.
РосСМИ сообщают, что новые песни Алла Борисовна успела записать ещё в свой последний приезд в Россию.
Также она отреагировала на то, что на днях вышел ее новый альбом с записями живого выступления с концерта 2019 года. Материал артистки вышел в том числе на российских платформах.
Напомним, ранее дочь Аллы Пугачевой - Кристина Орбакайте - публично поддержала оккупантов и их семьи. Певица подарила билеты на свой концерт семьям военных, которые устроили в Украине геноцид.
Теперь от артистки ждут поддержки войны в Украине со сцены.