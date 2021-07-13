Бывший супруг Примадонны скончался из-за коронавируса.

Умер режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Артист лечился от коронавируса.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza

В начале июля 76-летний экс-муж Пугачевой заразился коронавирусом. Сначала он старался лечить вирус дома, но его состояние ухудшалось. После этого Стефановича в срочном порядке госпитализировали.

По информации Telegram-канала бывший муж Аллы Пугачевой лежал в реанимации в больнице имени Бахрушиных, у него было обширное поражение легких.

Читайте также"Галкин еще в куличики играл": в сети появилось пляжное фото Аллы ПугачевойАлла Пугачева и Александр Стефанович поженились 24 декабря 1977 года. Их брак продлился до 24 декабря 1980 года. Стефанович был вторым мужем Примадонны. Именно его считают создателем сценического образа певицы.

Сама Пугачева смерть бывшего мужа пока не комментирует.

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Автор: Полина Кузенко