Блогерша значительно изменила свое лицо.

Украинская ведущая и блогер, которая с начала полномасштабной войны живет с сыном в США, Алина Шаманская рассказала обо всех пластических операциях. Она призналась, что их было много.

На YouTube-канале "Разговор" девушка сказала, что всегда мечтала о карьере телеведущей, однако понимала, что с ее внешностью ее вряд ли возьмут в кадр. Поэтому она решилась на перемены.

Алина сделала ринопластику (пластика носа), хейлопластику (пластика губ), блефаропластику (операция по изменению формы век) и удалила грудки Биша. Также она поставила себе виниры.

Видео дня

"Я оценивала себя объективно, если я буду такой полной и у меня будут желтые зубы, кто возьмет меня в кадр?" - призналась Шаманская.

Девушка добавила, что после хейлопластики немного увеличила губы. На этом она решила остановиться.

Чем известна Алина Шаманская

Алина Шаманская - украинская телеведущая и блогер. Она была автором проекта "33 за 3". Недавно развелась со своим супругом, комиком Русланом Ханумаком. Причину развода она не называет.

У нее есть сын, из-за которого она и переехала в США. Говорит, что не вернется на родину, пока к этому не будет готов ее ребенок. На жизнь в США она тратит минимум 5 тысяч долларов. Алина признается, что ей приходится экономить.

Вас также могут заинтересовать новости: