Артистка назвала эту дату одной из двух самых страшных в ее жизни.

Украинская певица Алина Паш, которая должна была в этом году представлять Украину на Евровидении, поделилась тем, где была, когда 24 февраля Россия полномасштабно вторглась в Украину.

Об этом она рассказала в интервью "ЖВЛ".

"Я была дома у родителей. За три дня до начала полномасштабного вторжения я поехала к родителям немного перезапуститься, и 24 февраля меня застало дома. Вообще у меня в жизни были два самых страшных утра - одно из них было в 2006 году, когда моя мама меня разбудила со словами: "Алина, твоей сестры больше нет в живых". И 24 февраля меня также мама разбудила утром и сказала: "Алина, Россия полномасштабно напала на Украину". Такая оборванность, боль, пустота, страх... собранности сразу не было", - рассказала Алина относительно своих ощущений в начале активных боевых действий на всей территории Украины.

Паш добавила, что ее папа сначала пошел в ряды территориальной обороны, а вскоре присоединился к ВСУ и отправился на фронт.

"Мы с мамой им очень гордимся. Мы для него тыл. Собирали нужные элементы для всей роты, буквально сегодня отправляем из Румынии машину. Отец рассказывал нам немножко, как спали в землянках, как их люди принимают, насколько поддерживают их там люди. Папа сейчас на севере, 20 километров от границы", - пояснила исполнительница.

Напомним, Kalush Orchestra все же поедут в Турин на Евровидение-2022. Кроме того, музыканты примут участие в промоконцертах накануне Евровидения.

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