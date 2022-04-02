Не смотря на все обстоятельства, Украина все же примет участие в Евровидении, музыканты поедут в Турин.

Украинская музыкальная группа Kalush Orchestra, которая должна представлять Украину на Евровидении в этом году, все же поедет в Турин. Кроме того, музыканты примут участие в промоконцертах накануне Евровидения.

Об этом сообщает suspilne.eurovision в Instagram.

"Kalush Orchestra будет ехать в Турин, выступить на Евровидении вживую", - сказал лидер группы Олег Псюк на выступлении во Львове накануне.

Сейчас все участники группы находятся во Львове, где впервые с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину смогут подготовиться к выступлению вживую, до этого все репетиции проходили онлайн.

"Сегодня мы встретились с группой первый раз во Львове, чтобы порепетировать всем вместе, а не онлайн. И скоро мы едем в честь поддержки Украины, в рамках Евровидения, в тур по сбору средств", - резюмировал Олег Псюк.

Отметим, лидер группы "Калуш Оркестра" Олег Псюк с начала вторжения России в Украину занимается помощью украинским военным.

Напомним, песенный конкурс Евровидение-2022 будет проходить в мае в Италии. Несмотря на развязанную Путиным войну в Украине, Киев таки примет в нем участие.

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