По словам певицы, она осталась врагом для многих украинцев.

Украинская певица, победительница нацотбора на Евровидение 2022 Алина Паш пожаловалась на то, что пользователи сети продолжают ее "травить" и вспоминать о том, как она выступала в Крыму и России.

В своем Instagram девушка написала, что сейчас помогает украинской армии, но даже этого оказалась недостаточно, чтобы реабилитироваться в глазах украинцев после ее концерта в РФ, куда она ездила к знакомым на свадьбу.

"Стараешься делать все, что можешь, для Украины, признаешь и извиняешься за ошибки прошлого, но все равно остаешься тотальным врагом для определенной публики, потому что, очевидно, до настоящих врагов дотянуться тяжеловато, а так есть утешение – всегда можно уколоть своего любимого антигероя на трендах соцсетей. И закрывать глаза на худшие и сознательные проявления других деятелей, потому что не модно", – написала артистка.

Также она отметила, что совсем скоро украинцы научаться прощать друг друга и смотреть более широко на разные ситуации.

"Ну ничего, общество, все мы научимся видеть более широкую картину, смотреть в детали, признавать ошибки и прощать друг друга, потому что это признак сильного и сознательного общества, которым мы точно становимся, за которое сейчас отчаянно боремся", - добавила Паш.

Напомним, ранее Алина Паш перепела песню Kalush Orchestra.

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