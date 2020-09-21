Певица рассталась с Александром Комковым.

Летом 2019 года Алина Гросу и Владимир Комков сыграли пышную свадьбу в Италии. Но вскоре пара разъехалась по разным квартирам. О расставании звезда молчала полгода.

Сразу после свадьбы у них начались проблемы, говорится в программе ЖВЛ.

"Получилось так, что еще в декабре мне Саша, ни с чего абсолютно, сказал: "Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели". Я не могла ему это простить, потому что ты или хочешь жить со мной, или пробуешь, то другое, если ты не напробовался до того как мы поженились ... Ну что это? Зачем это все?", - сказала певица.

Гросу добавила, что ей было очень больно. При этом она нашла в себе силы собрать вещи и переехать в другую квартиру. Первое время она надеялась на то, что еще все наладится, но ее супруг не делал никаких шагов.

"Это не было как гром среди ясного неба, но чтобы так, я не думала. Думала поговорим, к чему-то придем, но так, чтобы разъезжаться, разбегаться ... Это да, это был шок. А самое смешное, он захотел сфоткать документы, я говорю: "Тебе надо отправить, что ты развелся?". Как-то мне было настолько больно, до сих пор не понимаю", - добавила она.

Также Алина рассказала, что после того, как пара начала вести совместный быт, стало понятно, что она зарабатывает больше Александра. И это могло стать причиной того, что ему было некомфортно.

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Автор: УНИАН