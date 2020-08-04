"Алла Борисовна": солистка KAZKA кардинально изменила имидж
16:00, 04 августа 2020Звезды
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Александру Зарицкую сравнили с Аллой Пугачевой.
Александра показала фото / instagram.com/kazka.band
Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая опубликовала в Instagram фотографию, где предстала в новом образе.
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3 августа звезда отпраздновала свое 28-летие. В связи с этим она примеряла на себя образ блондинки. Девушка надела светлый парик, сделала яркий макияж и подобрала черный "лук" - все это сделало образ восхитительным.
При этом поклонники певицы отметили, что Александра стала похожа на российскую звезду Аллу Пугачеву. Кто-то же нашел сходство со знаменитой певицой Адель.
"Алла Борисовна", "Наша дева", "Адель", - написали фанаты.
Как сообщал УНИАН, пышнотелая солистка группы KAZKA сверкнула ягодицами в одном белье.
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