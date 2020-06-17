Солистка KAZKA сменила имидж и засветила пышную грудь

Александра Зарицкая засветила грудь в шелковом халате.

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в новом образе.

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Также девушка опубликовала в сториз видео, где она с розовыми волосами засветила свои пышные формы. Так, на Зарицкой надет шелковый халатик, а яркости образу добавляет также розовый мейк-ап.

Стоит отметить, что не всем подписчикам такой образ понравился. Кто-то сравнил Александру с Тиной Кароль и Леди Гагой, а кто-то посчитал, что это вызывающе.

"Это слишком вызывающие, ещё раз в зеркало нужно посмотреть вам", - написала подписчица.

Как сообщал УНИАН, ранее пышнотелая солистка группы KAZKA сверкнула ягодицами в одном белье.

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