'Не буду с малолетками сидеть': KAZKA назвала условие для своего участия в Евровидении

По словам Зарицкой, она не закрыла гештальт с этим конкурсом.

Группа KAZKA уже принимала участие в Национальном отборе на Евровидение в 2019 году. Однако бэнду не удалось победить, потому что первое место заняла скандальная Maruv.

Однако после инцидента с Maruv, Саша Зарицкая со своим коллективом все же получила шанс представить Украину на самом масштабном песенном конкурсе.

Сейчас, как признается артистка, у нее есть незакрытый гештальт. Поэтому она хотела бы снова поучаствовать в Нацотборе, но при одном условии.

"Если бы мне сказали: "Александра, ты выиграешь. Мы тебя очень любим. Могла бы ты представить сразу нашу страну?" Я бы сказала, да, окей, буду", – назвала главное условие звезда. "А так, я не буду с этими малолетками сидеть", – рассказала артистка в интервью Okay Eva.

Отметим, Maruv после победы на Нацотборе в 2019 году попала в скандал. Тогда стало известно, что у нее запланирован ряд выступлений в Москве, от которых она не планировала отказываться.

Поэтому право представлять Украину на конкурсе получила группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место. Так как коллектив отказался от участия в Евровидении, такая возможность появилась у группы KAZKA. Однако и этот бэнд отказался, поэтому тогда Украина не участвовала в конкурсе.

Напомним, ранее Саша Зарицкая рассказала, что участница "Холостяка" могла стать солисткой KAZKA.

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