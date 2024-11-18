Сара Джессика Паркер выступила продюсером нового фильма.

Нью-Йорк стал свидетелем премьеры документального фильма "Первый ряд", который рассказывает о судьбах украинских артистов балета, вынужденных покинуть свою Родину из-за войны.Лента, спродюсированная звездой Голливуда Сарой Джессикой Паркер, сразу привлекла внимание международного сообщества не только мощной историей, но и участием Александра Терена - известного украинского ветерана, общественного деятеля и участника реалити-шоу "Холостяк-13" - в главной роли.

Премьерный показ состоялся в рамках престижного кинофестиваля DOC NYC, проходящего в кинотеатре Village East by Angelika. Красная дорожка стала не просто местом для фотовспышек, но и платформой для выражения солидарности с Украиной.

Сара Джессика Паркер и Александр Терен вместе позировали перед камерами, демонстрируя единство и поддержку. Образ Александра Терена был особенно символичным: брошь в виде ветви терена на лацкане его костюма стала знаком несокрушимости и мужества украинского народа.

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Про что фильм "Первый ряд"

"Первый ряд" - это история об Алексис, талантливой балерине, которая вынуждена бежать от войны и строить новую жизнь в эмиграции. Ее путь пересекается с Александром, ветераном, который потерял обе ноги на фронте. Вместе они находят силу и вдохновение в танце, преодолевая физические и эмоциональные травмы. Александр, танцуя на протезах, доказывает, что даже в самых сложных обстоятельствах можно найти смысл жизни и двигаться вперед.

Фильм "Первый ряд" - это не просто история о балете, это история о стойкости, силе духа и несокрушимости украинцев, которые, несмотря на все испытания, продолжают творить и вдохновлять. Это история о том, как искусство может исцелять и объединять, даже во времена войны.

Напомним, "Холостяк" Терен высмеял дешевую еду и нарвался на хейт.

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