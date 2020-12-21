Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет.

Советский писатель, один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский умер после продолжительной болезни. Сценарист умер в возрасте 82 лет. Похороны запланированы на 23 декабря.

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Об этом сообщили его близкие радиостанции "Эхо Москвы".

Стоит отметить, что Курляндский принимал участие в создании не только "Ну, погоди!", а еще и других культовых мультфильмов. Он работал над сценарием "Баба-яга против!", "Сезон охоты", "Возвращение блудного попугая", "Великолепный Гоша" и "Яблочный пирог".

В 1988 году Курляндский был удостоен государственной премии СССР. В 2007-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.

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Автор: УНИАН