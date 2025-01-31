Сейчас он находится в США.

Украинский кинорежиссер, поэт и музыкант Александр Фразе-Фразенко сбежал в США во время войны.

О выезде 35-летнего мужчины за границу рассказала программный директор Львовского книжного форума и переводчица София Челяк в Facebook. Она отметила, что видела Александра в начале войны, однако потом нашла его пост в соцсетях.

"Не нравилась мне эта история с тем, что он свалил. Но и свое мнение я держала при себе. Видела его какие-то интервью в Украине, искренне удивлялась, что такая фигура кому-то интересна, но итс окей. Разные вкусы у людей. А тут наш прекрасный творец издает книгу. Название которой можно прочитать как "Фак ю Юкрейн", - написала София.

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Она также добавила, что больше всего ее удивила аннотация к книге Фразе-Фразенко. Мужчина написал там о причине своего побега так:

"Этот прекрасный господин в аннотации подает такую формулировку (извиняюсь за технический перевод): "Но под давлением основного политического дискурса и постоянных угроз, не желая уступать свое право на свободу слова, он чувствовал себя вынужденным покинуть страну. Сегодня он неутомимо выступает за будущее украинской культуры, находящейся под угрозой исчезновения, в мировом масштабе".

Что известно об Александре Фразе-Фразенко

Александр Фразе-Фразенко известен своими полнометражными документальными фильмами об украинских поэтах-модернистах, в частности: "Чубай", "Дом на семи ветрах", "Аквариум в море". Также он является автором 10 поэтических книг и переводчиком первой украиноязычной книги стихов Джима Моррисона.

Как музыкант работал в разных стилях, например, инди-рок, рэп и свободная импровизация. Александр выпустил около 50 альбомов.

Напомним, ранее популярный украинский блогер Александр Волошин сбежал из Украины.

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